42,6 млн рублей потратили нижегородцы на препараты для потенции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

42,6 млн рублей потратили жители Нижегородской области на препараты для лечения эректильной дисфункции с начала 2026 года. За первый квартал аптеки реализовали более 63,7 тысячи упаковок – это лишь на 0,3% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

По уровню потребления таких средств регион занял 13-е место в общероссийском рейтинге. Основной спрос – около 95% в денежном выражении – приходится на препараты с силденафилом и тадалафилом.

При этом аналитики отмечают неожиданный всплеск: продажи отечественного аналога «Виагры» – «Силденафил-ФПО» – выросли сразу на 64,4%. Причины такого скачка остаются предметом обсуждений.

В целом рынок показывает признаки стагнации. Эксперты не исключают, что спрос сдерживают сезонные факторы или изменение потребительских привычек.