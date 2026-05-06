Нижегородский производитель выиграл споры за бренд Volga

Нижегородский автопроизводитель добился первых судебных побед в спорах за товарные знаки бренда Volga. Арбитражные суды рассмотрели иски АО «Производство легковых автомобилей» к компаниям и предпринимателям из разных регионов и частично удовлетворили требования о компенсациях. Информация об этом размещена на портале картотеки арбитражных дел.

Компания, созданная в 2024 году и связанная с Горьковским автозаводом, намерена выпускать автомобили под историческим брендом. Одновременно она активно защищает права на зарегистрированные обозначения.

Так, в Московской области суд взыскал с индивидуального предпринимателя Савкина Кирилла Максимовича 20 тысяч рублей компенсации и 10 тысяч рублей госпошлины за незаконное использование сразу нескольких товарных знаков.

В Ростовской области аналогичный спор касался продажи в интернете товаров с обозначением, сходным до степени смешения с брендом Volga. Суд признал факт нарушения и обязал компанию выплатить 10 тысяч рублей компенсации и столько же – судебных расходов.

Ещё два разбирательства – в Москве и Владимирской области – пока находятся в процессе рассмотрения арбитражными судами. В частности, одно из дел переведено из упрощённого порядка в обычное производство для более детального изучения доказательств.

Все иски компании на данный момент связаны исключительно с защитой интеллектуальной собственности.