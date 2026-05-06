9,5 лет строгача получил житель Дзержинска за грабёж под видом сотрудника ФСБ. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дзержинский городской суд вынес приговор жителю Нижегородской области, признанному виновным в серии тяжких преступлений. Как установили сотрудники УФСБ и полиции, мужчина, представившись сотрудником органов безопасности, проник в квартиру местного жителя и, угрожая расправой, похитил около 2 млн рублей и другое имущество. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело расследовали в городском управлении МВД. Суд признал фигуранта виновным сразу по нескольким статьям – мужчине вменяют разбой и кражу в особо крупном размере, а также грабёж с применением насилия.

Ему назначено наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.