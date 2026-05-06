Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 мая 2026 7:59

9,5 лет строгача получил житель Дзержинска за грабёж под видом сотрудника ФСБ

Мужчина похитил 2 млн рублей, представившись сотрудником спецслужб
Евгения ФРОЛОВА
9,5 лет строгача получил житель Дзержинска за грабёж под видом сотрудника ФСБ.

9,5 лет строгача получил житель Дзержинска за грабёж под видом сотрудника ФСБ.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дзержинский городской суд вынес приговор жителю Нижегородской области, признанному виновным в серии тяжких преступлений. Как установили сотрудники УФСБ и полиции, мужчина, представившись сотрудником органов безопасности, проник в квартиру местного жителя и, угрожая расправой, похитил около 2 млн рублей и другое имущество. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело расследовали в городском управлении МВД. Суд признал фигуранта виновным сразу по нескольким статьям – мужчине вменяют разбой и кражу в особо крупном размере, а также грабёж с применением насилия.

Ему назначено наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.