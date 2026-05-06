Администрация Дзержинска прокомментировала обвал набережной у Шуховской башни.

Администрация Дзержинска прокомментировала ситуацию с обрушением набережной, где из-за резкого подъема паводковых вод пострадал участок рядом с Шуховской башней. Речь идет о повреждении берегового укрепления: территория была незамедлительно огорожена, выставлены предупреждающие знаки, чтобы не допустить происшествий, сообщили власти города в официальной группе ВКонтакте.

По данным МЧС, разлив реки привел к сильной эрозии грунта и разрушению защитных конструкций вблизи уникального архитектурного объекта.

Сейчас ситуацию контролируют сотрудники мэрии вместе со специалистами энергетической компании. Как отметил глава города Михаил Клинков, после того как вода окончательно спадет и прекратится оползневая активность, специалисты проведут детальное инженерное обследование. По его итогам определят объем и сроки восстановительных работ.

Набережная у Шуховской башни – одно из популярных мест отдыха у жителей и туристов. Власти подчеркивают: территорию обязательно приведут в порядок и сделают безопасной для посещения. Пока же горожан просят не приближаться к огражденной зоне и соблюдать все меры предосторожности.