Второй этап работ по замене трамвайных путей на улице Ванеева начнется 7 мая.

В Нижнем Новгороде продолжаются работы на перекрёстке улиц Ванеева и Надежды Сусловой. Там строители заняты сооружением монолитных участков трамвайных путей. Первый этап ограничений автомобилисты уже прочувствовали, а с 7 по 18 мая стартует второй — снова с частичным перекрытием движения. Об этом сообщили в городской администрации.

Как и на первом этапе, по улице Ванеева транспорт будет ехать по одной полосе в каждую сторону. Но главное изменение коснётся левых поворотов. Повернуть налево с Ванеева на Сусловой временно нельзя. То же самое — в обратную сторону: с улицы Надежды Сусловой налево на Ванеева тоже не повернуть.

Для объезда нужно свернуть на дублёр улицы Ванеева, доехать до улицы Адмирала Васюнина и уже оттуда вырулить на Ванеева. Водителей просят быть внимательными, следить за дорожными знаками и не превышать скорость.

Изменения коснутся и нескольких автобусных маршрутов.

Автобусы № 20, 61 и 94 в сторону улицы Бринского поедут по улицам Ванеева, Васюнина, затем местным проездом параллельно Ванеева и дальше по улице Надежды Сусловой. Остановка «Улица Надежды Сусловой» при этом сохранится. В обратную сторону маршруты останутся без изменений.

Автобусы № 18, 47, 72, 82 и 242 в направлении улицы Бекетова направят по местному проезду улицы Ванеева и улице Васюнина. В обратную сторону — всё как обычно.

Так что тем, кто привык ездить по этому перекрёстку, лучше заранее продумать альтернативные маршруты или хотя бы закладывать лишние минуты на дорогу.