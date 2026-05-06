Евгений Люлин: «Благодаря народной дипломатии наши школьники первыми в стране освоят новейшие технологии АПК»

Фото: Пресс-служба ЗСНО.

В Сеченовской средней школе прошли профориентационные уроки, на которых школьники познакомились с новейшими технологиями в сельском хозяйстве, применяемыми в Республике Беларусь. Провели занятия действующие аграрии и преподаватели Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Мероприятие прошло по инициативе председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Евгения Люлина и стало первым в истории российской системы образования опытом масштабного применения белорусских образовательных практик.

Вопросы развития агроклассов и подготовки молодых кадров для села обсуждались на одной из секций IV Съезда малых городов Нижегородской и Гродненской областей, который прошёл в августе 2025 года. Тогда Евгений Люлин отметил, что необходимо активнее знакомиться с передовыми практиками Беларуси в АПК, чтобы повышать привлекательность жизни на селе и готовить квалифицированные кадры.

Участниками первых профориентационных уроков стали ребята 4-х, 5-х и 7-х классов. Для них организовали два интерактивных блока. Ребята младшего звена сами пробовали с помощью специальных пультов управлять сельхозмашинами: они пахали, сажали картофель, удаляли сорняки и кормили виртуальных животных.

Семиклассникам показали, как работают системы автопилотирования в аграрном секторе. Школьники учились настраивать линии движения и контролировать технику на учебном стенде.

«У нас в регионе открыто почти 150 агроклассов, в которых обучается порядка 2,5 тысячи детей. Надеюсь, что опыт в Сеченове может стать отправной точкой для масштабирования схожих проектов в рамках развития аграрных классов Нижегородской области. Это позволит выстроить непрерывную систему подготовки кадров для села: от аграрного класса - к обучению в вузе или колледже, а затем на предприятие АПК», - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.