НовостиЗдоровье5 мая 2026 18:03

Две медсестры из Арзамаса удостоены медали «За милосердие и помощь»

Людмила Латина и Альбина Кашмилина отдали работе в здравоохранении больше полувека
Анжелика ЮДИЧЕВА
Две медсестры из Арзамаса удостоены медали «За милосердие и помощь». Фото: мах-канал "Бокал прессека"

Двух арзамасских медсестер отметили медалями «За милосердие и помощь». Об этом сообщил представитель сферы здравоохранения Нижегородской области Алексей Никонов.

В числе награжденных оказались Людмила Латина, старшая медицинская сестра второго хирургического отделения ЦГБ Арзамаса, и Альбина Кашмилина, участковая медсестра детской поликлиники. Обе женщины «настоящие хранители профессии», они посвятили здравоохранению региона больше пятидесяти лет.

Эти награды стали признанием их многолетнего труда и искренней заботы о пациентах. Церемония вручения прошла в рамках заседания Ассоциации специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием.