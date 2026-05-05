Две медсестры из Арзамаса удостоены медали «За милосердие и помощь»

Двух арзамасских медсестер отметили медалями «За милосердие и помощь». Об этом сообщил представитель сферы здравоохранения Нижегородской области Алексей Никонов.

В числе награжденных оказались Людмила Латина, старшая медицинская сестра второго хирургического отделения ЦГБ Арзамаса, и Альбина Кашмилина, участковая медсестра детской поликлиники. Обе женщины «настоящие хранители профессии», они посвятили здравоохранению региона больше пятидесяти лет.

Эти награды стали признанием их многолетнего труда и искренней заботы о пациентах. Церемония вручения прошла в рамках заседания Ассоциации специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием.