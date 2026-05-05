Нижегородский аэропорт принял 15 рейсов, направлявшихся в Москву. Фото: международный аэропорт имени В. П. Чкалова

Из-за временных ограничений в московских аэропортах «Чкалов» взял на себя роль главного запасного авиаузла для столицы. На данный момент он уже принял 15 рейсов, которые должны были садиться в Москве, сообщили в пресс-службе нижегородской авиагавани.

По решению экипажей пассажиры ожидают вылет на бортах или в терминале. С ними работают представители авиакомпаний, уже организованы питание и вода. В самом аэропорту работают питьевые фонтанчики, а если понадобится, добавят еще кулеры, пуфы и матрасы. Все службы «Чкалова» перешли на усиленный режим, администрация призывает следить за объявлениями по громкой связи и онлайн-табло.

Напомним, сегодня утром ограничения действовали и в самом нижегородском аэропорту. Их ввели для обеспечения безопасности полетов. В результате были задержаны семь рейсов, а вылеты в Петербург и Шереметьево отменили.