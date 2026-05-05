Более 11 млн рублей взыскали с экс-главы «Нижегородского водоканала» за взятку.

Нижегородский областной суд взыскал с бывшего генерального директора АО «Нижегородский водоканал» Николая Николюка более 11 миллионов рублей, которые он получил в качестве взятки. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, эти деньги обращены в доход государства.

По материалам дела, с марта 2019 по июнь 2020 года Николюк получил крупную взятку. Деньги передавались за общее покровительство коммерческой фирме, которая работала с водоканалом по договорам благоустройства.

Первая инстанция в иске прокуратуре отказала, однако областной суд с таким решением не согласился. Он указал, что коррупционная сделка заведомо противоречит основам правопорядка и нравственности, а любое имущество, полученное таким путем, не может считаться законным. В итоге апелляция отменила предыдущее решение и постановила взыскать с Николюка всю сумму - 11 024 148 рублей. Апелляционное определение вступило в силу.

Напомним, в июле 2023 года Николюка признали виновным в организации преступной группировки, а также получении крупных и особо крупных взяток. Его приговорили к 15,5 годам колонии, а также назначили штраф в размере 190 миллионов рублей. Что касается взяткодателя, то его осудили в марте того же года.