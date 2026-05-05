Пиццерию закрыли на два месяца после жалоб на шум в Нижнем Новгороде Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Канавинский районный суд на два месяца приостановил работу пиццерии «Папа Джонс» на Мещерском бульваре. Поводом для такого решения стал шум, который превышал допустимые нормы. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

С жалобой на постоянный гул к специалистам обратились жильцы дома, в котором находится заведение. Проверка подтвердила их возмущения: замеры, сделанные в одной из квартир, показали, что оборудование пиццерии шумит выше нормы и днем, и ночью.

По итогам проверки на ООО «Пи Джей СНН» составили протокол по статье 6.4 КоАП и передали материалы в суд. Тот рассмотрел дело и приостановил работу пиццерии на 60 суток.