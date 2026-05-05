«Метеор» выйдет на маршрут Нижний Новгород – Городец во вторые майские праздники

«Метеор» выйдет на маршрут Нижний Новгород – Городец на вторые майские праздники Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Во вторые майские праздники у нижегородцев и гостей города появится редкая возможность добраться до Городца на «Метеоре 120Р». Об этом сообщает компания-перевозчик «Водолёт».

Обычно по этому маршруту курсируют «Валдаи 45Р», однако уровень воды в Волге на этот раз позволил вывести на линию более вместительный «Метеор». Прокатиться на нем можно будет 9, 10, 11 и 14 мая.

Напомним, в начале мая в Нижнем Новгороде открылась межрегиональная навигация судов на подводных крыльях. В расписании этого года – 18 направлений: 11 регулярных и 7 экскурсионно-прогулочных. По воде по-прежнему можно добраться до Городца и Бора по Волге, а по Оке - до Дзержинска и Павлова. Готовится к запуску и новый маршрут до села Чулково в Вачском округе.