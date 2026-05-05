Новый электробус выйдет на маршрут Э-11 в Нижнем Новгороде с 7 мая

С 7 мая на маршрут Э-11 в Нижнем Новгороде выходит новый электробус. Как сообщили в министерстве транспорта Нижегородской области, это ПАЗ «e-Citymax 9».

Это модель среднего класса от Павловского автобусного завода. Она дополнит уже курсирующие на линии ЛиАЗы и вмещает до 77 пассажиров. В салоне оборудовано 25 сидячих мест, а также накопительная площадка для маломобильных граждан и пассажиров с колясками. Транспорт тихий, экологичный и удобный.

С появлением новой машины маршрут продлит время работы. От остановки «Станция метро Пролетарская» последний рейс теперь будет отправляться в 18:02 вместо 17:26, а с улицы Плотникова - в 18:24 вместо 17:48. Расписание Э-11 синхронизировано с режимом Горьковского автозавода, так что нововведение особенно пригодится автозаводцам.