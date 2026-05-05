Порядка 450 деревьев и 400 кустарников высадят в Нижнем Новгороде к лету

В Нижнем Новгороде стартовала высадка зеленых насаждений. К лету в городе появится больше 450 деревьев и порядка 400 кустарников. Об этом рассказал мэр Юрий Шалабаев в своих соцсетях.

Первые посадки уже прошли в Большом сквере на площади Минина, там на днях появились клены. А на улице Минина продолжают высаживать липы, эту работу начали еще в 2024 году. Чтобы деревья хорошо прижились в городских условиях, для посадки выбрали крупномеры с закрытой корневой системой: они высотой до четырех метров и возрастом почти десять лет. Скоро подрядчик добавит там мульчу, которая поможет удержать влагу у корней.

Тем временем новые растения осваиваются и на площади Маркина. Напротив Речного вокзала будут расти клены остролистные, ирга, сосна горная, ива, сирень, барбарис, спирея японская и смородина. А до конца мая в разных районах города появятся рябины, липы, сосны, ели, туи, сирень и другие породы.

Мэр подчеркнул, что за посадками будут внимательно следить: подрядчик обеспечит полив и подкормку удобрениями. Если какие-то саженцы не приживутся, их заменят по гарантии.