Более 100 тысяч нижегородцев проголосовали за объекты благоустройства

Более 100 тысяч жителей Нижегородской области уже приняли участие в голосовании за объекты благоустройства. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин, призвав остальных последовать их примеру.

Он напомнил, что голосование проходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Именно от активности жителей зависит, какие скверы, парки и спортивные объекты получат государственную поддержку в 2027 году.

В этом году на рейтинговое голосование в Нижегородской области выставлено 93 общественных пространства в 23 муниципальных образованиях. Отдать свои голоса за любимые территории нижегородцы смогут до 12 июня 2026 года.

- Скверы, парки, новые спортивные объекты, за которые проголосуют большинство жителей, смогут стать точками притяжения для сотен семей, детей, молодежи и старшего поколения. Вместе мы можем больше. Давайте использовать возможности преобразить нашу городскую среду, - призвал губернатор.