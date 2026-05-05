Плита для монтажа тоннелепроходческих щитов на улице Горького почти готова

На будущей станции метро «Горьковская» практически готова плита для монтажа тоннелепроходческих щитов. Об этом сообщили в «ГУММиД» Нижнего Новгорода.

Накануне за тупиками будущей станции непрерывно заливали бетон в металлический каркас лотка. За смену строители уложили 700 кубометров смеси, которую подвозили больше 70 бетоновозов. К слову, этому предшествовали две недели «вязки» самой конструкции: на площадке размером 70 на 21,6 метра смонтировали 123 тонны металла.

Теперь, когда бетон наберет прочность, здесь начнут собирать ложе и направляющие пути для тоннелепроходческих щитов.

Напомним, тоннелепроходческий щит начали готовить к старту в конце апреля. Тогда метростроевцы приступили к монтажу щеточных уплотнений - так называемой «юбки», которая защитит тоннель от подземных вод. Всего предстоит установить три ряда таких уплотнений.

Всего щиту предстоит пройти правым тоннелем от улицы Горького до площади Свободы. Маршрут длиной 729 метров проляжет на глубине около 20 метров.