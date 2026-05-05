В Нижегородской области отремонтируют 90 км дорог, ведущих к военным мемориалам.

В 2026 году в Нижегородской области приведут в порядок около 90 километров дорог, которые ведут к памятным местам Великой Отечественной войны. Работы пройдут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Самый протяжённый участок находится в Богородском округе. Там отремонтируют больше 21 километра трассы «Богородск – Ключищи». Этот маршрут ведёт к местам, где в 1941 году проходил Горьковский оборонительный рубеж — система противотанковых рвов, окопов и укреплений, возведённых для защиты города от наступавшего врага. У села Хвощёвка уже установлен памятный знак, посвящённый строителям рубежа.

Кроме того, дороги к воинским захоронениям и мемориалам отремонтируют в Большеболдинском, Вадском, Городецком, Лысковском, Пильнинском, Сеченовском, Сосновском, Уренском округах и в городском округе Чкаловск. Везде, где есть братские могилы, обелиски или памятные знаки, подъезды к ним станут удобнее и безопаснее.

Исполняющий обязанности директора Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Александр Денисов подчеркнул, что речь идёт не просто о ремонте асфальта: «Мы не просто ремонтируем дороги — мы сохраняем память. Каждый километр отремонтированного покрытия на маршрутах к мемориалам — это уважение к подвигу поколения победителей и забота о тех, кто приходит отдать дань памяти. Это наша общая история».

Работы будут вестись по государственным контрактам, заключённым с подрядными организациями. Завершить ремонт на большинстве объектов планируют в третьем квартале 2026 года.