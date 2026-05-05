Ещё 25 деревень в Шахунье получили высокоскоростной интернет

В отдалённых уголках Нижегородской области продолжается работа по устранению цифрового неравенства. Это стало возможным благодаря установке дополнительного оборудования LTE в городском округе Шахунья, и теперь высокоскоростной мобильный интернет появился ещё в 25 населённых пунктах. Среди них - Малиновка, Половинная, Красногор, Скородумово, Большая Свеча, Малая Берёзовка и другие деревни и посёлки, где раньше со связью было туго. Об этом рассказали в пресс-службе МТС.

Теперь местные жители без проблем могут пользоваться мессенджерами, чтобы оставаться на связи с родными, заказывать госуслуги через интернет, смотреть онлайн-уроки и учиться дистанционно — для школьников из глубинки это особенно важно.

Проект стал частью планомерной работы по расширению сети в области. Оператор регулярно анализирует трафик и обращения жителей, чтобы понять, где связь нужнее всего.

По оценке МТС, доступ к стабильному интернету получили около 1500 человек. Директор компании в Нижегородской области Андрей Белов назвал мобильный интернет не просто удобством, а базовой инфраструктурной потребностью, особенно для тех, кто живёт вдали от крупных городов. По его словам, теперь у сельчан открываются возможности для дистанционного образования, телемедицины, онлайн-банкинга и даже развития местного бизнеса.