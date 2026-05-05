Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию. Фото: международный аэропорт имени В. П. Чкалова

Аэропорт «Чкалов» возобновил прием и отправку воздушных судов после временных ограничений. Однако пока рейсы обслуживаются только по согласованию с соответствующими органами.

Как пояснили в пресс-службе воздушной гавани, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Пассажиров просят следить за статусом своих рейсов через онлайн-табло.

Добавим, что на данный момент в аэропорту задержаны семь вылетов: в Хургаду, Шарм-Эль-Шейх, два в Санкт-Петербург, один в Оренбург и два в Москву. Кроме того, полностью отменены рейсы в Петербург и Шереметьево.