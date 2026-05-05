Работу мобильного интернета ограничат в Нижнем Новгороде до 9 мая

Работу мобильного интернета ограничат в Нижнем Новгороде Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Работу мобильного интернета и получение СМС ограничат в Нижнем Новгороде с 5 по 9 мая в целях безопасности. Предупреждение об этом появилось в личном кабинете пользователей одного из банков России.

В связи с ограничениями в работе мобильного интернета могут возникнуть сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов, а также доступом в банковские приложения.

Воспользоваться сервисами банков нижегородцы смогут, подключившись к Wi-Fi. Кроме того, доступными останутся приложения из белого списка.

Напомним, с мая в Нижегородской области меняется стоимость электронных проездных для льготных категорий пассажиров. Правительство региона утвердило новые тарифы, которые затронули социальные билеты, а также абонементы для школьников и студентов.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен