Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2026 9:13

Подтопление произошло на Восточном подъезде к Нижнему Новгороду

На участке ввели ограничение скорости до 50 км/ч
Анжелика ЮДИЧЕВА

В районе сельского поселка Ждановский вода вышла на проезжую часть Восточного подъезда к Нижнему Новгороду. Об этом сообщили в министерстве транспорта Нижегородской области.

По информации ведомства, причиной подтопления стало нарушение мелиоративной системы собственниками прилегающих территорий. Сейчас на участке введено временное ограничение движения, установлены знаки «Дорожные работы» и ограничение скорости до 50 км/ч.

Специалисты ГУАД и подрядной организации уже приступили к отводу воды и ликвидации последствий. Обстоятельства случившегося выясняются. Водителей просят соблюдать скоростной режим и ориентироваться на временные знаки.