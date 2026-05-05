Пьяный водитель сбил двух пешеходов на улице Бекетова в Нижнем Новгороде Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Накануне вечером на улице Бекетова в Нижнем Новгороде произошло ДТП с участием пьяного водителя. Подробности сообщили в Госавтоинспекции по Нижегородской области.

Все случилось около 22:30 у дома №86. Водитель ВАЗа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в ограждение на участке, где велись дорожные работы. В результате он задел двух человек, ими оказались мужчины 1983 и 1982 годов рождения.

Пострадавших доставили в больницу имени Семашко. Обстоятельства аварии выясняются.