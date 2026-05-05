Сдвоенная «Ласточка» свяжет Нижний Новгород и Москву ко Дню Победы.

Скоростной поезд № 723 «Ласточка» на вторых майских праздниках будет курсировать в сдвоенном составе. Как сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги, пассажиров повезет десятивагонный состав.

Из Москвы поезд отправится 8 мая в 21:15 и доберется до Нижнего Новгорода в 01:15 следующего дня. Обратный рейс из столицы Приволжья назначен на 11 мая: отправление в 04:32, прибытие в Москву в 09:09.

Пассажиры этой «Ласточки» могут опробовать биометрическую идентификацию - сервис, заменяющий бумажные документы. Для этого нужно при покупке билета указать паспортные данные, дать согласие на доступ РЖД к биометрии и зарегистрироваться в Единой биометрической системе и на «Госуслугах». Услуга действует с 18 лет.