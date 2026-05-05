Более 380 креативных инициатив реализовали в Нижегородской области за 4 года

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подвел итоги четырехлетней работы по поддержке креативных индустрий. За это время в регионе реализовали свыше 380 проектов, и все они получили грантовую помощь.

Никитин подчеркнул, что креативные индустрии стали одним из приоритетных направлений социально-экономического развития области. По его словам, их поддержка дает не только финансовую отдачу, но и формирует ценности, смыслы и культуру, которые передаются обществу. В качестве примера он привел фестиваль Intervals, который в этом году привлек свыше полумиллиона гостей, включая иностранцев, и заметно поднял туристический интерес к Нижнему Новгороду.

Отдельно губернатор отметил, что устойчивость креативной экосистемы напрямую зависит от уровня финансовой базы. Если автор не разбирается в инструментах, рисках и моделях управления, то его задумка так и останется хобби, а не станет бизнесом. Нижегородская область уже показала, как это работает на деле: в 2025 году регион был Столицей финансовой культуры, здесь поставили два спектакля о финансах и запустили видеопроект «Профессионалы против мошенников». Никитин выразил радость, что Волго-Вятское ГУ Банка России собрало на своей площадке представителей и креативного, и финансового секторов, чтобы вместе искать новые пути сотрудничества.