Работники скорой помощи в Нижегородской области не получат досрочную пенсию

Нижегородские сотрудники скорой помощи не смогут рассчитывать на досрочную пенсию. Соответствующий законопроект не поддержали в Госдуме, сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Авторы инициативы ссылались на тяжелые условия труда медработников: круглосуточные дежурства, постоянный стресс, высокую ответственность и степень выгорания. Льготный пенсионный стаж, по их мнению, стал бы логичной компенсацией.

Однако в правовом управлении Госдумы посчитали, что такая мера может привести к дополнительным расходам Социального фонда. Без официального заключения правительства рассматривать законопроект дальше не будут.

