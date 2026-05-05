Три рейса задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода из-за ограничений.

В аэропорту Нижнего Новгорода из-за продолжающихся ограничений на приём и выпуск воздушных судов на данный момент задерживаются три регулярных рейса. Ещё один рейс — в Санкт-Петербург — авиакомпания приняла решение отменить. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Пассажиров отменённого рейса в Пулково не оставят без помощи: после того как ограничения снимут, их отправят в северную столицу другими рейсами. Тем, кто ждёт вылета задержанных бортов, рекомендуют внимательно следить за статусом своих рейсов на официальных сайтах авиакомпаний и самого аэропорта Чкалов.

Ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода пока сохраняются.