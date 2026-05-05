Ограничения на полеты введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Нижнего Новгорода сохраняются временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация.

По информации пресс-службы аэропорта Стригино, на данный момент из-за этого задержано три рейса из регулярного расписания. С пассажирами, чьи самолёты уходят позже запланированного времени, работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта. Людям помогают сориентироваться и решают текущие вопросы. В терминале установлены фонтанчики с питьевой водой, а пассажиров задержанных рейсов обеспечивают напитками и питанием.

Тем, кто только собирается выезжать в аэропорт, настоятельно рекомендуют следить за статусом своего рейса на сайтах авиакомпаний или самого аэропорта Чкалов. Пассажирам, которые уже находятся в здании терминала, советуют внимательно слушать объявления по громкой связи и следить за информацией на онлайн-табло.