Опубликовано видео с места пожара в Выксе, где погибли пять человек

Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

МЧС опубликовало видео с места ночного пожара в Выксе, в котором погибли пять человек, включая двоих детей. Кадры сняли пожарные, первыми оказавшиеся на месте трагедии.

- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом горел целиком. Площадь пожара составила 80 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ведомства.

На опубликованных кадрах видно, что сильнее всего пострадала кровля дома, выходящий на улицу фасад дома практически не пострадал. Напомним, пожар случился в ночь на 5 мая в одном из частных домов на улице Челюскина в Выксе. На месте происшествия были обнаружены тела пяти человек: троих взрослых и двух детей. СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», причина трагедии выясняется. К расследованию подключилась прокуратура.