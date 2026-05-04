Нижегородских старшеклассников обучили управлению БПЛА. ФОТО: Мининский университет.

В педагогическом технопарке «Кванториум» Мининского университета 25 апреля состоялся квалификационный экзамен по профессии «Оператор беспилотных авиационных систем». Его сдали ученики шести школ Сормовского и Автозаводского районов Нижнего Новгорода. В течение полугода старшеклассников обучали программированию, пилотированию и техническому обслуживанию дронов. Экзамен ребята сдали успешно – все получили оценки «хорошо» и «отлично».

- Работа с дронами требует программирования, инженерного мышления и технической грамотности, - отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Обучение этим навыкам на школьной скамье дает ребятам конкурентные преимущества, а школьное образование становится платформой для ответственного подхода к использованию беспилотных технологий.

Занятия для школьников проходили на базе факультета информационных технологий Мининского университета. За время учебы школьники научились технической и летной эксплуатации дронов, ручному и симуляторному пилотированию, а также работе со специальным программным обеспечением. Наряду с теорией, ребята обучались и практическим навыкам. Практические занятия проходили в специализированных аудиториях вуза.

- Главная цель этого проекта – формирование инженерного мышления у школьников, - рассказали в Мининском университете. – Это позволит им лучше освоить профессии в логистике, сельском хозяйстве и других гражданских сферах.

Напомним, в рамках программы «Приоритет-2030» на базе Мининского университета работает учебный центр «Моя первая профессия». В нынешнем учебном году там учится 130 школьников. Там ребята осваивают разные инженерно-технологические и социально-гуманитарные профессии.

Реклама. ФГБОУ ВО "НГПУ им. К. Минина" ИНН 5260001277 https://mininuniver.ru/