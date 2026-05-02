Более 200 земельных нарушений выявили в Нижегородской области.

Более 100 случаев самовольного захвата земли и ещё 134 факта использования участков не по назначению зафиксировали в Нижегородской области в 2025 году. Нарушения находили, в том числе, на дачах. Речь идёт о территориях, которые занимают или обустраивают без законных оснований – без права собственности, аренды или сервитута, сообщает GIPERNN.RU со ссылкой на региональное управление Росреестра.

За такие действия предусмотрены штрафы: для граждан – до 10 тысяч рублей, для должностных лиц – до 50 тысяч, для компаний – до 200 тысяч. Похожие суммы грозят и за использование земли не по назначению.

В ведомстве отмечают: даже заброшенный участок не становится «ничьим». Он может принадлежать государству, муниципалитету или частному владельцу. Поэтому попытки расчистить или занять соседнюю территорию могут обернуться административным делом.

Тем временем правила для дачников ужесточаются. С 2025 года владельцам дали три года на освоение земли, а с 2026-го усиливается контроль за состоянием участков – в том числе за борьбой с опасными сорняками. Если территория заросла бурьяном или завалена мусором, собственнику сначала вынесут предупреждение, а затем могут оштрафовать и даже изъять землю через суд.

Контроль ведётся как при выездных проверках, так и дистанционно – с помощью съёмки с воздуха и анализа спутниковых данных.