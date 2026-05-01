144 ребенка-иностранца не сдали тест по русскому языку в Нижегородской области

Почти каждый третий ребенок из семей мигрантов не справился с тестированием по русскому языку, которое необходимо для зачисления в школы Нижегородской области. С 1 апреля 2025 года, когда проверка стала обязательной, через нее прошли 393 ребенка, из них 144 не сдали. Такие цифры озвучили на заседании Законодательного собрания в рамках «Правительственного часа», посвященного миграционной политике.

Тем, кто провалил тест, предложили посетить дополнительные занятия. Сейчас для этого в регионе открыто 70 курсов русского языка.

Министр демографии и развития человеческого капитала Игорь Пантюхин отметил, что Нижегородская область по-прежнему интересна трудовым мигрантам из ближнего зарубежья. Чаще всего они заняты в строительстве, сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности. Чтобы приезжие быстрее осваивались, власти поддерживают некоммерческие организации грантами, устраивают выездные лекции прямо на предприятиях и раздают памятки. За первые три месяца 2026 года такую помощь получили 240 иностранцев.

Председатель Заксобрания Евгений Люлин добавил, что миграционная политика требует не только контроля, но и человечного подхода к интеграции. В качестве примера он привел продление программы переселения соотечественников до 2028 года и расширение мер поддержки - от денежных выплат до профессионального обучения.

- Важно, чтобы приезжающие к нам люди уважали наши законы, традиции и культуру. Для этого мы запускаем новые проекты, например, «Код дружбы» для иностранных студентов, который поможет им лучше узнать Нижегородскую область, – сказал спикер регионального парламента.