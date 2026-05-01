Нижегородские полицейские нашли подпольную нарколабораторию под Петербургом Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

Нижегородские полицейские вычислили подпольную нарколабораторию в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Все началось в того, что внимание оперативников привлек неоднократно судимый 39-летний житель Санкт-Петербурга. Его задержали с поличным, когда он вез в Нижегородскую область крупную партию синтетического наркотика для оборудования оптовой закладки.

Уже в ходе разбирательства выяснилось, что задержанный не просто сбытчик, а самостоятельный организатор целой лаборатории. Для производства наркотика он арендовал участок в садоводческом товариществе в Лужском районе Ленобласти. Инструкции и материалы для изготовления получал через мессенджеры, а готовый товар распространял через закладки по территории регионов страны.

После этого оперативники выехали в командировку в Ленинградскую область и вместе с местными полицейскими обыскали арендованный участок. В доме и надворных постройках нашли 34 канистры прекурсоров, 17 бутылок с жидким веществом, мешок с сыпучим содержимым, лабораторное оборудование и девять лотков с уже готовыми кристаллами общим весом около двух килограммов. Все изъятое доставили на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр Нижегородской области.

Фигуранта заключили под стражу. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за преступления против собственности и порядка управления. Сейчас расследование уголовного дела о покушении на незаконный сбыт наркотиков продолжается, ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.