Условный срок за махинации получил экс-полицейский в Нижнем Новгороде

Канавинский районный суд вынес приговор бывшему замначальника тыла управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Установлено, что с 2017 по июнь 2020 года осужденный помогал готовить фальшивые документы другим фигурантам. Их дела выделены в отдельные производства и сейчас рассматриваются в суде. По этим бумагам списывали транспорт и оформляли ремонт оборудования под видом улучшения. Таким образом ведомству был причинен ущерб более чем на два миллиона рублей. Кроме того, он составил завышенную смету на капитальный ремонт административного здания управления, из-за чего из бюджета переплатили свыше 600 тысяч рублей.

Свою вину подсудимый признал полностью и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ему четыре с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком столько же и штраф в 800 тысяч рублей.