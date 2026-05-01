Автосервис загорелся на улице Деловой в Нижнем Новгороде Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Пожар произошел в автосервисе на улице Деловой в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

На место выехали 18 спасателей и пять единиц спецтехники. Им предстояло справиться с пламенем, которое успело разойтись на 20 квадратных метров. Сейчас огонь тушат, о пострадавших не сообщается. Судя по кадрам с места происшествия, здание получило сильные повреждения. Что именно привело к возгоранию, предстоит выяснить дознавателям МЧС.