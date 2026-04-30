Плата за наем и содержание жилья изменится в Нижнем Новгороде с 1 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля 2026 года в Нижнем Новгороде изменится плата за наем и содержание жилья. Об этом сообщили в городском департаменте экономического развития и инвестиций.

Базовая ставка платы за наем жилого помещения станет единой для всего города и составит 142,98 рубля за квадратный метр. При этом итоговая сумма в квитанциях не будет рассчитываться только из этой базы. При начислении платы за наем дополнительно учтут характеристики жилья: материал стен, срок эксплуатации дома, планировку квартиры, вид благоустройства и расположение многоквартирного дома. В результате для нижегородцев рост платы за наем составит от 45,54 до 118,26 рубля в месяц в зависимости от площади жилья. В Кстове изменение будет скромнее - от 41,91 до 96,66 рубля.

Одновременно на 5% проиндексируют плату за содержание жилья. Этот показатель привязан к индексу потребительских цен на 2026 год. В Нижнем Новгороде, включая Новинки, рост составит от 0,68 до 2,25 рубля за «квадрат». В Кстове - от 0,29 до 1,78 рубля.