НовостиОбщество30 апреля 2026 15:30

Нижегородские депутаты повторно инициируют введение штрафов для самокатчиков

Евгений Люлин: «Люди боятся ходить по тротуарам, потому что по ним на бешеной скорости носятся самокаты»
Анжелика ЮДИЧЕВА
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородские депутаты снова обратятся в Госдуму с просьбой ускорить введение реальных штрафов для водителей электросамокатов и велосипедов. Постановление приняли на заседании 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона.

Парламентарии отмечают, что за два года средства индивидуальной мобильности захватили улицы города. Результат оказался предсказуемым: в 2024 году количество аварий с их участием в регионе выросло вдвое по сравнению с 2023-м - со 152 до 304 случаев. В 2025-м к этой статистике добавился еще 181 инцидент. Усугубляют картину курьеры на электровелосипедах, которые создают аварийные ситуации круглый год.

В Нижнем Новгороде строятся велодорожки, устанавливаются запрещающие знаки и ограничения скорости в местах скопления людей, обустраиваются парковки для самокатов. Кикшеринговые компании подписали соглашения о соблюдении всех правил, регулярно проходят рейды ГИБДД. Но, как показала практика, одной профилактики мало и нужна реальная административная ответственность на федеральном уровне.

Поэтому областной парламент просит ускорить принятие законопроекта, который уже прошел первое чтение в Госдуме. В документе прописаны наказания за пьяную езду, превышение скорости, нарушение ПДД, оставление места ДТП и причинение вреда здоровью пешеходов. Депутаты подчеркивают: «чем быстрее будет принят закон, тем безопаснее станут улицы для всех жителей города».