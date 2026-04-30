Нижний Новгород встал в девятибалльных пробках 30 апреля

Сегодня вечером, 30 апреля, в сокращенный предпраздничный день перед Первомаем, Нижний Новгород погрузился в девятибалльные пробки. Сервис «Яндекс.Карты» фиксирует плотные заторы по всему городу.

Верхняя часть города встала особенно плотно. Площадь Минина и Пожарского оказалась в центре заторов: багровые линии уходят на Варварскую и Алексеевскую, а рядом забиты Большая Печерская, Минина, Ковалихинская, Ванеева и Ошарская. Вокруг сквера имени Горького стоят Звездинка с Малой Покровской, пробки от которых перекинулись на Большую Покровскую и дотянулись до улицы Крупской и Белинского, так что проезд у ТЦ «Небо» тоже затруднен. Плотно на улицах Максима Горького, Барминской, Красносельской и Студенческой. Проспект Гагарина еле движется, Окский съезд и Мызинский также мост загружены.

Не легче и в нижней части города. От Мызинского моста пробка тянется по улицам Баумана, Героя Попова, Новикова Прибоя, Глеба Успенского и Адмирала Нахимова. У Московского вокзала движение остановилось на Советской, Должанской, Литвинова и Чкалова. Московское шоссе оказалось загружено вместе с прилегающими Комсомольским шоссе, Кузбасской и Сормовским шоссе.

Впрочем, эти пробки лишь короткая остановка перед майскими выходными. Впереди теплая погода, а значит, и традиционные шашлыки не за горами.