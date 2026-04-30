В Нижнем Новгороде не планируется проведение демонстраций 1 мая

В Нижнем Новгороде не планируется проведение демонстраций в праздник 1 Мая. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в администрации города.

– Уведомлений о проведении демонстраций на территории города не поступало, – сказали в городской мэрии.

Тем не менее нижегородцы смогут встретить праздник Весны и Труда в парках города.

Напомним, 1 мая в Нижнем Новгороде открывается парковый сезон.

Муниципальные парки – Автозаводской, имени 1 Мая, «Дубки», «Светлоярский» и «Швейцария» – подготовили для горожан большую праздничную программу с выступлениями, мастер-классами, спортивными играми и анимацией для детей.

Главной площадкой праздника станет парк «Швейцария». Здесь гостей ждёт зажигательный флешмоб, выступление духового оркестра Нижегородского музыкального училища имени Балакирева, саксофониста Rude Boy, юных вокалистов, ансамбля народной песни и кавер-группы. В финале на сцену выйдет солист группы «Динамит» Илья Зудин.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен