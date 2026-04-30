В Нижнем Новгороде спустили на воду четвертый «Валдай» для Саратовской области

В Нижнем Новгороде спустили на воду четвертый «Валдай», построенный для Саратовской области. Судно «Саратов — Политрук Клочков» готовится к ходовым испытаниям, после которых выйдет на пассажирские маршруты по Волге. Об этом сообщается в мах-канале сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина «Володин Саратов».

После проверки на воде «Валдай» отправится в Саратовскую область, где вместе с тремя другими судами будет перевозить пассажиров. Первый рейс в этом сезоне запланирован на 8 мая. На нижегородском заводе для региона также строят пятое судно, которое назвали в честь летчика Талахинина.

Ранее мы писали о том, что уже 2 мая из Нижнего Новгорода стартует навигация судов на подводных крыльях. В этом сезоне география речных путешествий серьезно расширена, а количество рейсов увеличено. «Валдаи» и «Метеоры» будут курсировать по 18 направлениям в 16 регионах страны, а маршрутная сеть охватит 3,5 тысячи километров водных путей.