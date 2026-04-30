В нижегородском селе Хмелевицы ускорили мобильный интернет.

В Хмелевицах - небольшом селе в городском округе Шахунья – ускорили мобильный интернет. Это стало возможным благодаря установке дополнительного оборудования LTE, сообщает компания МТС.

Специалисты добавили новые сектора 4G на уже существующую вышку. Скорость соединения выросла на треть — не только в самих Хмелевицах, но и в соседних деревнях: Дыхалихе, Каменнике, Мураихе.

С хорошей связью местным жителям стало проще получать госуслуги, оформлять документы, оплачивать счета, пользоваться образовательными платформами и смотреть онлайн-экскурсии. Для села с богатым культурным прошлым это ещё и возможность транслировать свои традиции, продавать работы местных мастеров и развивать туризм.

Это место известно тем, что отсюда родом два выдающихся мастера: Юрий Либеров и Олег Козырев. И цифровые технологии теперь помогают этой земле сохранять прошлое и строить будущее.

- При модернизации сети мы не просто добавили оборудование, а провели тонкую настройку инфраструктуры, чтобы качество связи оставалось стабильным даже при высоких нагрузках. Для нас принципиально, чтобы цифровые технологии шли рука об руку с культурой, помогая малым территориям не только беречь своё прошлое, но и уверенно развиваться, — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.