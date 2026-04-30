Получить компенсацию обучения в техникумах стало проще в Нижегородской области Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Многодетные семьи Нижегородской области теперь могут оформить ежегодную компенсацию за платное обучение детей в колледжах и техникумах через интернет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Теперь оформить компенсацию можно без лишней бумажной волокиты. Срок предоставления услуги сократили с 11 до 7 дней, а из обязательных документов оставили только договор с техникумом или колледжем и квитанцию об оплате. Справку об обучении ребенка больше не нужно приносить, ее запросят в рамках межведомственного взаимодействия.

– Многодетные семьи – особая категория получателей госуслуг, у которых на счету каждая минута. Чтобы они могли оформлять ежегодные компенсации быстро и удобно, мы дополнили очный прием для оказания услуги онлайн-форматом, – рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

При онлайн-оформлении больше не требуется предъявлять паспорт и свидетельства о рождении, браке или перемене имени - все эти данные система подтянет автоматически.

Нововведения стали результатом совместной работы Регионального центра оптимизации госуслуг, действующего на базе МФЦ, и министерства социального развития и семейной политики области. Чтобы оформить компенсацию, нужно зайти на портал gu.nnov.ru, авторизоваться, в поисковой строке набрать «компенсация обучения» и выбрать услугу «Ежегодная компенсация части стоимости обучения детей из многодетных семей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе». Дальше останется только следовать инструкции.

Развитие онлайн-сервисов входит в задачи федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который действует в стране с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.