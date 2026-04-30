На капремонт общежития НГТУ в Нижнем Новгороде выделили 433,5 миллиона рублей. Фото: сервис "Яндекс Карты"

Общежитие №1 Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева на проспекте Гагарина ожидает комплексный капитальный ремонт. На эти цели выделено более 433,5 миллиона рублей. Судя по информации с портала госзакупок, заказчиком работ выступает сам вуз.

Подрядчику предстоит обновить здание, провести обмерные и обследовательские работы, а также благоустроить и озеленить прилегающую территорию. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 мая, итоги подведут 20 мая. Ремонт начнется с момента передачи объекта по акту и продлится до 10 декабря 2027 года. Контракт не разбивается на этапы, все работы должны вестись непрерывно.

Гарантийный срок на выполненные работы составит пять лет со дня подписания документов о приемке. В течение этого времени подрядчик обязан устранять любые выявленные дефекты и недостатки.