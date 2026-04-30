Глеб Никитин поздравил нижегородских пожарных с профессиональным праздником Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

Сегодня, 30 апреля, в России отмечается День пожарной охраны. В связи с этим губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился ко всем, кто несет службу в пожарных подразделениях региона, и поздравил их с профессиональным праздником.

Глава региона подчеркнул, что во все времена огнеборцы честно и самоотверженно выполняли свой долг. Нижегородские пожарные и сегодня вносят огромный вклад в безопасность области и всей страны, а современные депо, передовое оснащение и отлаженное взаимодействие в командах позволяют им работать быстро и результативно. При этом их задачи давно вышли за рамки тушения огня и ликвидации последствий аварий: они занимаются профилактикой, учат школьников основам безопасности и помогают воспитывать в обществе ответственное отношение к собственной жизни и окружающим.

История пожарной службы области началась больше двухсот лет назад: первая команда была сформирована в Нижнем Новгороде в марте 1822 года. Сейчас на защите области стоят один территориальный и 51 местный пожарно-спасательный гарнизон. Круглосуточно дежурят тысячи специалистов, в распоряжении которых современная техника и большой профессиональный опыт. Помимо государственной службы, безопасность жителей и стратегических объектов обеспечивают добровольная, ведомственная и частная пожарная охрана.

— Дорогие огнеборцы, сотрудники и ветераны пожарной охраны! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! — обратился к пожарным губернатор Глеб Никитин. — Желаю вам отличного здоровья, позитивного настроения и надёжных товарищей рядом!