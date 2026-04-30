Нижегородские школьники смогут работать экскурсоводами на летних каникулах

21 старшеклассник из Чкаловского района теперь официально может водить туристические группы. 27 апреля ребята из 9–11 классов сдали квалификационный экзамен по профессии «Ассистент экскурсовода». За этим стояли шесть месяцев учёбы, практика на улицах родного города и помощь наставников из Мининского университета, Мемориального музея Чкалова и центра туризма «Русские крылья».

Как сообщили в пресс-службе вуза, программу запустили ещё в ноябре 2025 года на базе центра опережающего развития «Минин-ПРО». Идея простая: дать подросткам реальную профессию, которая сразу востребована в малых городах региона, где туристическая сфера растёт прямо на глазах.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков подчеркнул, что выбор направления для Чкаловска не случаен. Город с авиационной историей и музеем легендарного лётчика — идеальное место для подготовки гидов. И готовить кадры нужно на месте, а не ждать, пока кто-то приедет из областного центра.

- Наши выпускники уже успешно работают в Нижнем Новгороде и на Бору, а теперь такая возможность появилась и у ребят из Чкаловского округа, — подчеркнул Виктор Сдобняков.

Теорию школьникам читал преподаватель вуза Кирилл Смирнов. Практику проходили там же, где потом и работать — на улицах Чкаловска. Ребята водили пробные группы по маршруту «От пристани до музея», тренировались в музее Чкалова под руководством Юлии Крючковой и в центре «Русские крылья» с наставником Алисой Огоньковой.

За полгода подростки научились не просто рассказывать интересные факты. Они освоили работу с группой, логистику маршрута, современные технические средства для экскурсий и, что немаловажно, контроль безопасности людей на маршруте. В программу также включили актёрское мастерство и работу с так называемым «портфелем экскурсовода» — набором картинок, карт и других визуальных подсказок, которые помогают вести рассказ.

Чкаловск стал одним из первых малых городов области, где Мининский университет запустил проект «Моя первая профессия». С ноября здесь открыли не только туристическое направление. Ребята также могут освоить специальность «Оператор станков с ЧПУ». В программе участвуют школьники из четырёх школ и местного техникума.

