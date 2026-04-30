Первый в России учебник по тератологии создали в Нижнем Новгороде. Фото: Институт биологии и биомедицины ННГУ

В Нижнем Новгороде издали первый русскоязычный учебник по тератологии – науке о врожденных пороках развития, или, как ее еще называют, о «врожденных уродствах». Книгу написала директор Института биологии и биомедицины ННГУ, профессор Мария Ведунова. О выходе издания рассказал представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов.

Учебник объясняет, как современная медицина помогает будущим родителям и врачам бороться за то, чтобы ребенок появился на свет здоровым. В книге собраны знания о факторах риска, причинах врожденных аномалий и методах их профилактики. Интерес к этой теме возник еще много веков назад, и за это время наука прошла путь от простых наблюдений до молекулярной генетики и токсикологии.

По словам Марии Ведуновой, кафедра общей и медицинской генетики ИББМ, которой еще нет и десяти лет, активно развивается и уже запустила программу по биоинформатике, а в 2026 году выпустит первых ординаторов по специальности «Генетика». Кроме того, здесь ведут профессиональную переподготовку по лабораторной генетике, параллельно изучают генетику старения и молекулярные механизмы бесплодия.