25 городских фонтанов запустят к маю в Нижнем Новгороде.

С наступлением устойчивого тепла в Нижнем Новгороде начали готовить к запуску все 25 городских фонтанов. Специалисты проводят расконсервацию, проверяют оборудование и постепенно выводят объекты на тестовый режим. Полноценный запуск планируют завершить до 1 мая, сообщили в департаменте благоустройства городской администрации.

Особое внимание уделяют главному фонтану на площади Минина и Пожарского – его уже освободили от зимнего укрытия и привели в порядок чаши и резервуар. Сейчас работы продолжаются в подземной части: специалисты монтируют и настраивают насосы, проверяют дренаж и готовят систему к запуску. После этого фонтан пройдёт финальную настройку. По данным обслуживающей организации, оборудование позволяет синхронизировать водные струи с музыкой и подсветкой, создавая полноценное светомузыкальное шоу.

Горожане традиционно связывают запуск фонтанов с началом лета. Многие признаются, что любят проводить время у воды – встречаться с друзьями или просто отдыхать в скверах.

Параллельно работы идут и в других районах города. В Ленинском районе уже расконсервировали фонтан 1957 года, а в Московском районе приводят в порядок парки и общественные пространства в рамках месячника благоустройства.