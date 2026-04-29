Более 300 нижегородцев пострадали от укусов клещей с начала сезона.

С начала сезона в Нижегородской области зафиксировано 322 обращения к медикам после укусов клещей, почти треть пострадавших – дети. Случаи зарегистрированы в 42 муниципалитетах и пяти районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Активность клещей заметно выросла: по сравнению с прошлой неделей число обращений увеличилось более чем вдвое, хотя в целом показатель остаётся ниже средних многолетних значений. Чаще всего люди сталкиваются с клещами прямо у дома – почти в половине случаев. Ещё 22% укусов происходят на дачных участках, 15% – в парках и скверах, и только 12% – в лесу.

Лаборатории уже исследовали 374 клеща: у пятидесяти из них выявлены боррелии, ещё один оказался переносчиком эрлихий. Медики провели экстренную профилактику 59 пострадавшим, в основном детям.

Специалисты советуют носить закрытую одежду, использовать репелленты и регулярно осматривать себя и домашних животных. Сейчас в регионе активно обрабатывают территории от клещей и напоминают: при укусе важно как можно быстрее обратиться к врачу и сдать насекомое на анализ.