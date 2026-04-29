Жителя Балахны задержали по подозрению в убийстве брата. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

В Нижегородской области раскрыто убийство мужчины, которого почти месяц искали как пропавшего без вести. По подозрению задержан его двоюродный брат – житель Балахнинского округа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

С заявлением о пропаже 40-летнего сына в полицию в конце марта обратилась его мать. Мужчина уехал в гости к родственнику и перестал выходить на связь. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

В ходе оперативной работы полицейские совместно со следователями вышли на подозреваемого. Вскоре было обнаружено тело погибшего с признаками насильственной смерти – его спрятали в гараже.

По предварительным данным, трагедия произошла в середине марта в рабочем поселке Лукино. Во время застолья между родственниками вспыхнул конфликт. Хозяин дома избил гостя металлическим ломом, от полученных травм тот скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление, мужчина закопал тело. Сейчас 45-летний подозреваемый задержан, он уже дал признательные показания. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. За убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.