Нижний Новгород
НовостиПроисшествия29 апреля 2026 13:19

Житель Кстова арестован по обвинению в госизмене

Молодого мужчину подозревают в сборе средств для ВСУ
Евгения ФРОЛОВА
Житель Кстова арестован по обвинению в госизмене.

Фото: УФСБ России по Нижегородской области.

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области задержали 24-летнего жителя Кстова, которого подозревают в государственной измене. По данным силовиков, молодой человек действовал по заданию иностранной спецслужбы и занимался сбором денег с граждан России, после чего переводил их на счета за границей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, полученные средства, по версии следствия, направлялись на финансирование Вооружённых сил Украины. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Во время обыска в квартире фигуранта оперативники изъяли электронные карты памяти, на которых может содержаться важная для расследования информация. Сейчас они направлены на экспертизу.

– Предательство – это всегда намеренное действие, т.е. там присутствует волевой аспект, воля человека. Он осознает, что нарушает законы и предпринимает активные действия в этом направлении, – исключил возможность неосознанных действий со стороны подследственного ветеран органов безопасности Алексей Леонтьев.

Суд избрал для задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и возможных соучастников.