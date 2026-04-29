Владимир Тужилин займёт пост зампреда правительства Нижегородской области. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

В правительстве Нижегородской области готовятся кадровые изменения. С 30 апреля 2026 года заместитель председателя правительства Вячеслав Горев покидает должность по собственному желанию. Его обязанности временно возложат на Владимира Тужилина, который сейчас руководит региональным министерством экологии и природных ресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Ожидается, что Тужилин будет исполнять обязанности зампреда до принятия окончательного кадрового решения. Его переход на новую позицию повлечет за собой изменения и в профильном министерстве.

Так, пост министра экологии и природных ресурсов займет Ольга Белянина. В настоящее время она работает заместителем министра кадровой политики правительства региона. Новое назначение станет для нее повышением и расширением зоны ответственности.

Кадровые перестановки в областном правительстве проходят на фоне текущих задач по развитию региона и реализации экологических проектов.