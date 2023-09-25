Водителей маршруток лишили премии за проезд остановок в Нижнем Новгороде Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Водителей шести маршруток лишили премии за проезд остановок в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили представители ЦРТС.

Как отмечается, за минувшую неделю нарушения были зафиксированы у водителей маршрута Т-83, который обслуживается компанией Алиева, Т-49 перевозчика «Автопарк-НН», маршрутов Т-74 и Т-91, которые обслуживаются компанией «Автолигатранс НН», а также маршруты Т-45 и Т-59 в группе компаний Мещерякова.

Напомним, водители семи маршрутов Нижнего Новгорода лишились премий весной 2023 года.